كاميرات ذكية وتتبع لحافلات النقل المدرسي بينبع

وشاهد الرئيس التنفيذي عيّنة من الأسطول الجديد الذي زُوّد بكامل مواصفات الأمن والسلامة والمواصفات القياسية الأخرى التي وضعتها الهيئة الملكية، مثل حملها هوية النقل المدرسي «اللون الأصفر»، وموضحا بها شعارات النقل المدرسي وعلامات التحذير والتوقف، وكذلك الأرقام المجانية للاتصال في حال وجود أية ملاحظات على الحافلة أو السائق.
تعزيز الجودة
أكد المهندس العلوني حرص الهيئة الملكية في ينبع على تعزيز جودة تقديم خدمة النقل المدرسي وتطويرها، وتوفير أعلى مستويات الأمان والراحة للطلاب والطالبات المستفيدين من الخدمة. كما أن خدمة النقل المدرسي بمدينة ينبع الصناعية ليست مقصورة على إيصال الطلاب من وإلى المدرسة، بل يتم الاستفادة منها في توعية المجتمع بلوحات إرشادية لتوعية المجتمع من الناحية المرورية والبيئية والأمنية.
أسطول نقل مميز
سيحظى طلاب وطالبات مدارس مدينة ينبع الصناعية، مع انطلاق العام الدراسي القادم 1440/ 1441 بأسطول نقل مميز، سيحقق -بعون الله- نسبة مرتفعة في مجال الأمن والسلامة، وذلك بفضل المتابعة المستمرة لحركة الحافلات عبر الأقمار الصناعية، التي يتم خلالها رصد حركة تلك الحافلات على مدار الساعة، ومعالجة أي خلل أو عرقلة قد تواجه الحافلة خلال سيرها.
وسيتضمن مشروع تطوير الحافلات المدرسية الذي نفذته الهيئة الملكية بينبع، ممثلا في قطاع التشغيل والصيانة، وبمراقبة فريق إشرافي متخصص في إدارة النقل والمعدات، تركيب نظام لرصد تحركات الحافلات عبر الأقمار الصناعية، عبر خدمة التتبع الآلي وفق نظام «GPS»، وتركيب كاميرات ذكية، وأجهزة اتصال متطورة، وحساسات استشعار داخل الحافلات وخارجها.
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