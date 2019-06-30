يونيو 2019 الأشد حرارة في جدة خلال 5 سنوات

ارتفعت درجات الحرارة في مدينة جدة بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية. ويقول الخبراء في مجال المناخ والأحوال الجوية، إن فصل الصيف بوجه عام يحمل عدة خصائص أبرزها أن يكون أدنى حمل للكهرباء عند الساعة 6:00 صباحا، وبعد الساعة 7 صباحا يبدأ الارتفاع التدريجي، فيما تكون الذروة عند الساعة 3:00 ظهراً تقريباً، في حين يبدأ الحمل بالانخفاض التدريجي حتى الساعة 6 مساء، ثم يعاود الارتفاع حتى الساعة 8 مساء، يليه انخفاض تدريجي حتى 6 صباحا.

ارتفاع تدريجي رصدت «دوت الخليج» درجات الحرارة في مدينة جدة خلال شهور «يونيو» للأعوام (2015-2016-2017-2018-2019) عبر موقع «Timeanddate»، ووجدت أن معدلات الحرارة بشكل عام في شهر يونيو تحديدا تزداد وتتفاوت بشكل تدريجي على مدار الـ5 سنوات، فيما كان شهر يونيو لعام 2019، الأشد حرارة مقارنة بالشهور النظيرة له في الأعوام الأربع السابقة بمعدل 48 درجة مئوية.

لماذا جدة الأسخن؟

كشف الخبير المناخي خالد الزعاق، خلال حديث خص به «دوت الخليج»، عن سبب تزايد الحرارة في جدة خلال هذا الشهر. وأوضح أن درجات الحرارة تنقسم إلى قسمين: المحسوسة والمقاسة، مؤكدا أن درجة الحرارة في شهر يونيو ترتفع تدريجيا على مدار 12 سنة، ثم تعود سيرتها الأولى كما بدأت مرة أخرى.

ولفت الزعاق إلى أن هذه الدورة الحرارية مرتبطة ارتباطا وثيقا بما يعرف بـ «الكلف الشمسية» وتدخل تحت مسمى الدورات المناخية الحرارية، وهي طبيعية.

وأبان الزعاق أن الحرارة المحسوسة في مدينة جدة دائما ما تكون أكبر من الحرارة المقاسة، وذلك لعدة اعتبارات منها حركة الرياح المحدودة، وارتفاع نسبة البخر وارتفاع معدلات الرطوبة مقارنة بغيرها من المناطق.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة قد أصدرت تقريرا حديثا، أشارت فيه إلى أن معدلات الحرارة خلال هذا الصيف ستكون أعلى من المعدل، وذلك على معظم دول الخليج العربي، وبالأخص غرب وجنوب غرب وجنوب المملكة، بمعدل ارتفاع +1 درجة.

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درجات الحرارة لشهر يونيو في جدة:

2015: 40

2016: 42

2017: 38

2018: 47

2019: 48