3 وفيات في حريق منزل بمكة

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بأن فريق التحقيق بالإدارة باشر بلاغا حول وقوع حادث حريق بمنزل شعبي مكون من دور واحد مأهول بالسكان بحي شرائع المجاهدين. وأوضح الشريف أن الحريق نجم عنه وفاة رجل في العقد الرابع من العمر وطفلين من إحدى الجنسيات الآسيوية، بالاختناق، نتيجة لكثافة وطبيعة المواد المشتعلة، التي كانت عبارة مراتب إسفنجية بكميات كبيرة تقع في صالة تفصل بين مخرج المنزل الوحيد والغرف التي وُجِد بها المتوفون. وتقدم الشريف بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين، ومهيبا بضرورة اتباع إرشادات ووسائل السلامة اللازمة، ومن ذلك تجنب التخزين في الأماكن غير المهيأة لذلك، واستخدام كواشف الدخان والمطفيات اليدوية، وعدم ترك الأطفال بمفردهم دون رقيب حرصا على سلامتهم.



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