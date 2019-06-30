2500 زائر و80 جهة بمعرض مشاعر1

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، الدكتور رأفت إسماعيل بدر، أن معرض «مشاعر1» الذي أقامته المؤسسة بإشراف وزارة الحج والعمرة، ومشاركة 80 جهة محلية ودولية، تختص بتقديم خدمات متنوعة لحجاج بيت الله الحرام، انطلاقته تأتي لمواكبة بعض المبادرات التي طرحتها وزارة الحج والعمرة في برنامج «خدمة ضيوف الرحمن» الذي دشنه في رمضان الماضي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما أنه يتماشى مع إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 للاستفادة من المساحات وتطويرها في مشعر منى، وتقديم الخدمات التي تليق بالحاج مع مراعاة خصوصية المكان والزمان، علاوة على كونه فكرة تم طرحها ليتسابق عليها جميع مؤسسات الطوافة لتنفيذها. وأوضح الدكتور رأفت بدر، أن المعرض حظي بزيارة أكثر من 2500 زائر، بين مطوفين ورجال أعمال وحضور للدورات المصاحبة له.

وبيّن في تصريح له عقب ختام فعاليات المعرض التي استمرت 4 أيام في أحد مواقع المؤسسة بمشعر منى، أن المؤسسة ستنفذ خلال موسم حج هذا العام 1440، بحد أدنى 10 مخيمات ذات الدورين، لاستيعاب 20 حاجا في المخيم الواحد، وهو ما يمثل ضعف المخيم السابق مع مراعاة تحسين السكن ليكون مريحا، خاصة أن المؤسسات تعيش مرحلة تحوّل إلى شركات، إضافة إلى استخدام 14 مطبخا تشمل 3 أدوار لتجهيز وجبات الحجاج، يتم تشغيلها عن طريق الطاقة الشمسية وبتقنيات حديثة، وتشرف على تطبيقها 4 جهات تتمثل في: معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والدفاع المدني، ووزارة الحج. لافتا النظر إلى أنه ينتظر موافقة الجهات المختصة للتطبيق.