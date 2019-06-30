2500 زائر و80 جهة بمعرض مشاعر1

وبيّن في تصريح له عقب ختام فعاليات المعرض التي استمرت 4 أيام في أحد مواقع المؤسسة بمشعر منى، أن المؤسسة ستنفذ خلال موسم حج هذا العام 1440، بحد أدنى 10 مخيمات ذات الدورين، لاستيعاب 20 حاجا في المخيم الواحد، وهو ما يمثل ضعف المخيم السابق مع مراعاة تحسين السكن ليكون مريحا، خاصة أن المؤسسات تعيش مرحلة تحوّل إلى شركات، إضافة إلى استخدام 14 مطبخا تشمل 3 أدوار لتجهيز وجبات الحجاج، يتم تشغيلها عن طريق الطاقة الشمسية وبتقنيات حديثة، وتشرف على تطبيقها 4 جهات تتمثل في: معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والدفاع المدني، ووزارة الحج. لافتا النظر إلى أنه ينتظر موافقة الجهات المختصة للتطبيق.
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