وأكد المتحدث الرسمي انه على المرشحين سرعة حجز موعد المقابلة عبر النظام حيث ان المقابلة أحد متطلبات التعيين على الوظائف التعليمية.
وأشار المتحدث الرسمي أن عدد الوظائف المتبقية والبالغ عددها (131) وظيفة، سيتم إعادة الإعلان عنها لاحقاً لشغلها بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفق دليل التخصصات التعليمية.
وهنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحين على الوظائف التعليمية متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.
أسماء المرشحات (نساء)
أسماء المرشحين (رجال)
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-التعليم ترشح 10325 مواطناً ومواطنةً نهائياً لشغل الوظائف التعليمية وتدعوهم للمقابلة في إدارات التعليم الموجهين لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.