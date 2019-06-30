السعودية اليوم / الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة لحج 1440هـ إلكترونيًا



الرياض 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

بدأت المديرية العامة للجوازات في استقبال طلبات إصدار التصاريح الإلكترونية لدخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، من خلال تسجيل الدخول عبر منصة " مقيم " الإلكترونية عبر الرابط : https://portal.elm.sa ، وتعبئة المعلومات ورفع الوثائق المطلوبة، للحصول على التصريح وطباعته دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لمهام المديرية العامة للجوازات بالمرحلة الأولى من خطة أمن الحج المعتمدة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، والمتضمنة الشروع في تطبيق أنظمة الحج التي تقضي حصول المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح بذلك قبل التوجه إلى مكة المكرمة، ومنع المقيمين الذين لا يحملون وثائق هوية مقيم مصدرها العاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم تصاريح عمل فيها من الدخول إليها، ابتداءً من صباح يوم الجمعة 25 / 10 / 1440 هـ، وإعادتهم إلى حيث أتوا.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن خدمات التصاريح الإلكترونية لدخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة خلال موسم الحج تشمل المقيمون من العمالة المنزلية بالعاصمة المقدسة الذين لا يتوفر لديهم وثائق هوية مقيم تحدد مصدر الحصول عليها حيث يمكن حصولهم على التصاريح الإلكترونية عبر منصة " أبشر " للخدمات الإلكترونية،والمقيمون العاملين لدى الشركات والمؤسسات المسجلة بالعاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم وثائق هوية مقيم تحدد مصدر الحصول عليها، والمقيمون العاملين بالمنشآت التجارية والحكومية التي لديها عقود عمل داخل العاصمة المقدسة خلال فترة الحج، والمقيمون المتعاقدين مع المنشآت التجارية عن طريق نظام أجير ولديها عقود عمل داخل العاصمة المقدسة خلال فترة الحج.

// انتهى //

22:43ت م

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