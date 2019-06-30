ترقب لإعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب المعلمون والمعلمات، إعلان وزارة التعليم لأسماء المرشحين نهائيًّا لشغل الوظائف التعليمية، إضافة لإدارات التعليم الموجهين إليها مساء اليوم الأحد.

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ويأتي هذا بعد إنهاء مطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية، وذلك من خلال بوابة وزارة التعليم وحسابها في منصة تويتر.

وفي وقت سابق، دعت وزارة التعليم 32 متقدمًا ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية للمطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد، لشغل الوظائف التي شغرت بعد المراجعة النهائية لمن تمت مطابقتهم.