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شكرا لقرائتكم ما علاقة تنميل الذراع بأمراض القلب ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ما علاقة تنميل الذراع بأمراض القلب ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن التنميل في الذراع ليس من أعراض القلب.
وأوضح النمر أن الألم عندما ينتشر إلى الذراع قد ينتشر إلى الأيسر أو الأيمن أو كليهما، وغالبًا ما يكون بشكل ثقل أو حرارة في الجزء الذي يلي الجسم من الذراع لكن من غير تنميل، مشددًا على أن التنميل من أعراض الأعصاب وليس من أعراض القلب.
وتابع النمر أنه ليس كل ألم في الصدر يعني ذبحة صدرية أو جلطة قلب بل غالبية آلام الصدر ليست من القلب، ولكن هذا لا يعني إهمال الألم، بل يجب زيارة الطبيب وترك القرار المناسب له.
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