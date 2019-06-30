شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإلكترونية: إعلان نتائج القبول لحملة الثانوية 6 ذي القعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بدأت إجراءات فرز المتقدمين على برامج البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441/1440، استعدادا لإعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء 1440/11/6.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين أنه تقدم للجامعة هذا العام ما يزيد على 105.000 من الجنسين لمختلف تخصصات وفروع الجامعة، مبيناً أن تنامي الإقبال على الجامعة بهذا العدد يظهر أهمية نمط التعليم المدمج الذي تقدمه الجامعة حيث زاد الطلب عليه أكثر في الخمس سنوات الأخيرة.

وبين أن الجامعة تقدم برامج وتخصصات نوعية عالية الجودة لشرائح المجتمع تتوافق مع متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030، كما أن نظام الجامعة يتيح الفرصة لمن هم على رأس العمل لتطوير مهاراتهم وإثراء خبراتهم وزيادة تحصيلهم العلمي.

وأضاف الدكتور الحسين أن بروز التعليم المدمج الذي يتضمن مزيجاً متكاملا وعناصر مختارة بعناية بين التعلم وجها لوجه والتعلم من خلال وسائل الاتصال والتقنية الحديثة، موفراً بذلك المرونة ومستفيداً من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ، لينتشر في وقت وجيز بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة عالمياً، ويتصدر قائمة الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي أخيراً، حيث يوفر التعليم المدمج فرصاً لمؤسسات التعليم العالي من أجل تحقيق مخرجات التعلم اللازمة لتلبية حاجات العصر الحديث لعالم تسيطر عليه العولمة والتقنية.