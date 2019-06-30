شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 10.663 كرتون تمور في مأرب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 10.663 كرتوناً من التمور للمقيمين والنازحين في مدينة مأرب باليمن.
حيث جرى توزيع 4300 كرتون في حي الروضة، و4100 كرتون في حي المجمع، و2263 كرتوناً في حي الشركة.
يأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل المقدم للشعب اليمني في مختلف مدنه ومحافظاته.
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