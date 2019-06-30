شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن طلال لبلدية محايل: سددوا دية المتوفى اليمني.. فوراً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بلدية محافظة محايل عسير بتنفيذ الحكم الشرعي الصادر ضدها، والممثل بدفع دية مقيم من الجنسية اليمنية توفى إثر حادثة مرورية قبل بضع سنوات كانت شاحنة تابعة لبلدية محافظة محايل عسير طرفاً فيها.

ووجه الأمير تركي بن طلال، بفورية تنفيذ الحكم الشرعي القاضي بسداد الدية بمبلغ 225 ألف ريال من دون تأخير، مشيراً في توجيهه إلى أن دفع الحقوق مقدم على تنفيذ المشاريع.