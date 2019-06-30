شكرا لقرائتكم خبر عن 98 مبادرة تطوعية للمبتعثين في بريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن النجراني (مدريد)

قدم المبتعثون السعوديون في بريطانيا 98 مبادرة تطوعية، وذلك ضمن المبادرات التطوعية التي تم تقديمها بالفعالية 98 في معرض وملتقى الأعمال والمبادرات الطلابية التطوعية الثاني بمجتمع الابتعاث التي نظمتها الملحقية الثقافية بالسفارة السعودية لدى المملكة المتحدة.

وشارك في هذه المبادرات 381 مبتعثا، و31 ناديا سعوديا، فيما بلغ عدد الحضور نحو 450 شخصاً، إضافة لعدد من الجمعيات السعودية في الجامعات البريطانية، وتطوع في تنظيم وإعداد الفعالية 38 شخصاً من داخل وخارج لندن. وأوضح الملحق الثقافي بالسفارة السعودية بلندن الدكتور عبدالعزيز المقوشي أن هذه المبادرات الرائدة تعزز الصورة الذهنية للسعودية وحراكها الثقافي والمعرفي في المملكة المتحدة. وحول لقائه برؤساء الأندية الطلابية، قال إنه جرى خلال اللقاء التأكيد على دور الأندية السعودية بالتعاون مع الملحقية الثقافية في دعم الأنشطة الطلابية السعودية المعتمدة التي تصب في صالح الطلبة ومرافقيهم لتدعمهم في تحصيلهم العلمي في بلاد الاغتراب.

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وأشار الملحق الثقافي إلى أن الأندية السعودية هي منبع العمل التطوعي والوطني الأصيل، ويبدأ دورهم حين وصول الطلبة والطالبات الجدد إلى المدينة التي يدرسون بها ليقوم النادي السعودي بتقديم كل ما يفيدهم في بداية الاستقرار بداية من الإرشادات في الحصول على السكن المناسب والإجراءات اللازم إتمامها وأنظمة الجامعة والبلد وتقديم كل ما ييسر حياتهم الجديدة.

وكان الملحق الثقافي افتتح وقص شريط معرض الأعمال والمبادرات التطوعية، وتعلقت بعض المبادرات التطوعية بالتعريف بهوية السعودية التاريخية والحضارية والسياحية والتنموية وبناء الإنسان والتعليم وخدمة المبتعثين والأعمال الخيرية والتدريبية الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وثمن الملحق الثقافي توجيهات سفارة السعودية لدى المملكة المتحدة في دعم الملحقية الثقافية لخدمة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والوقوف معهم في مواجهة كل الصعوبات.