السعودية في معرض أبوظبي للفروسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشارك السعودية، ممثلة في القطاعين الحكومي والخاص، في الدورة الـ17 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي ستقام فعالياته خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وينظمه نادي صقاري الإمارات تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

وتأتي هذه المشاركة تماشيا مع جهود المملكة في نشر الوعي حول أساليب الصيد المستدام، وأخلاقيات رياضة الصيد بالصقور، والحفاظ على البيئة الطبيعية وحمايتها، ونقل ذلك إلى الأجيال المقبلة، فمنذ انطلاق المعرض عام 2003، تحرص بعض الهيئات الحكومية في المملكة.