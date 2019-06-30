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محمد بن مسعود - الدمام - اقتربت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، من تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول سالم الدوسري لمدة عامين.
وتسعى الإدارة الهلالية إلى إنهاء معضلة عقود المحترفين المحليين والأجانب خلال الفترة القريبة، بعد رفع القائمة الأساسية للمدير الفني الجديد الروماني "رازفان "، من أجل البدء في تنفيذ برنامج المعسكر الخارجي.
وكانت الإدارة الهلالية قد أنهت علاقتها باللاعب عبدالملك الخيبري في وقت متأخر من مساء أمس.
الهلال يسابق الزمن .. المطالبة بسرعة التوقيع مع سالم الدوسري لمدة موسمينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30
اقتربت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، من تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول سالم الدوسري لمدة عامين.
وتسعى الإدارة الهلالية إلى إنهاء معضلة عقود المحترفين المحليين والأجانب خلال الفترة القريبة، بعد رفع القائمة الأساسية للمدير الفني الجديد الروماني "رازفان "، من أجل البدء في تنفيذ برنامج المعسكر الخارجي.
وكانت الإدارة الهلالية قد أنهت علاقتها باللاعب عبدالملك الخيبري في وقت متأخر من مساء أمس.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
09:59 PM
اقتربت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، من تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول سالم الدوسري لمدة عامين.
وتسعى الإدارة الهلالية إلى إنهاء معضلة عقود المحترفين المحليين والأجانب خلال الفترة القريبة، بعد رفع القائمة الأساسية للمدير الفني الجديد الروماني "رازفان "، من أجل البدء في تنفيذ برنامج المعسكر الخارجي.
وكانت الإدارة الهلالية قد أنهت علاقتها باللاعب عبدالملك الخيبري في وقت متأخر من مساء أمس.
، الهلال يسابق الزمن .. المطالبة بسرعة التوقيع مع سالم الدوسري لمدة موسمين ،
المصدر : الخليج 365
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