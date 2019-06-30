، الملحق الثقافي ببريطانيا يفتتح فعالية "الأعمال والمبادرات الطلابية" في نسختها الثانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمن 98 مبادرة بمشاركة 381 مشاركًا

نظمت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، فعاليات "معرض وملتقى الأعمال والمبادرات الطلابية التطوعية الثاني بمجتمع الابتعاث"، والرائدة في خدمة تعزيز الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية وحراكها الثقافي والمعرفي في المملكة المتحدة، بالتعاون مع نادي الطلبة السعوديين في لندن، وذلك في أكاديمية الملك فهد بالعاصمة البريطانية لندن.

وبدأت الفعالية بلقاء الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي برؤساء الأندية الطلابية السعودية في بريطانيا.

وجرى خلال اللقاء النقاش والحوار حول دور الأندية السعودية بالتعاون مع الملحقية الثقافية في دعم الأنشطة الطلابية السعودية المعتمدة، والتي تصب في صالح الطلبة ومرافقيهم لتدعمهم في تحصيلهم العلمي في بلاد الاغتراب.

وأبرز الملحق الثقافي أن الأندية السعودية هي منبع العمل التطوعي والوطني الأصيل، وذلك يبدأ دورهم حين وصول الطلبة والطالبات الجدد إلى المدينة التي يدرسون بها ليقدم النادي السعودي كل ما يفيدهم في بداية الاستقرار بداية من الإرشادات في الحصول على السكن المناسب، والإجراءات اللازم إتمامها وأنظمة الجامعة والبلد، وتقديم كل ما ييسر من حياتهم الجديدة.

كما افتتح الملحق الثقافي معرض الأعمال والمبادرات التطوعية، واستمع من المشاركين عن المبادرات والأعمال التي يقوم بها أصحابها وجهودهم في أعمالهم لخدمة إخوانهم وأخواتهم الطلبة ومرافقيهم، وكذلك لخدمة جميع السعوديين من مرافقين وزائرين وسائحين والمرضى الذين يتلقون العلاج في بريطانيا.

وتعلّقت بعض المبادرات التطوعية بالتعريف بهوية المملكة العربية السعودية التاريخية والحضارية والسياحية والتنموية وبناء الإنسان والتعليم، وخدمة المبتعثين والأعمال الخيرية والتدريبية، والهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبلغ عدد المبادرات التطوعية التي تم تقديمها بالفعالية 98، بمشاركة 381 عضواً، وبلغ عدد الحضور نحو 450 شخصاً، وبمشاركة 31 من الأندية السعودية في بريطانيا، وعدد من الجمعيات السعودية في الجامعات البريطانية، وتطوع في تنظيم وإعداد الفعالية 38 شخصاً من داخل وخارج لندن.

وشملت أركان المعرض: الأعمال والمبادرات الطلابية التطوعية التي تم تقديمها لتعزيز الصورة الذهنية للمملكة وحراكها الثقافي والمعرفي، ومبادراتها الإنسانية وأعمالها لدى المجتمع البريطاني والسعودي.

وشارك في الملتقى الأندية السعودية الطلابية وجمعيات الطلبة السعوديين في الجامعات البريطانية، وأصحاب المبادرات الطلابية في الفعالية.

وفي الحفل المعدّ لفعالية التطوع ألقى رئيس نادي الطلبة السعوديين في لندن المهندس أحمد النفيسة؛ كلمة عن أهمية العمل التطوعي، شاكرًا الملحقية الثقافية والملحق الثقافي على الجهود الكبيرة التي جمعت هذا العدد الكبير من الأندية الطلابية السعودية وأصحاب المبادرات التطوعية وكل من ساهم في هذا الملتقى المثمر والناجح.

وألقى "المقوشي" كلمة شكر فيها جميع المشاركين في عرض مبادرات التطوع، مبدياً إعجابه بما استمع له من شروحات حول المبادرات وما شاهده في أركانها مما يثلج الصدر ويبهج القلب.

وطالب "المقوشي" الطلبة بترك أثر إيجابي في المملكة المتحدة بأعمالهم التطوعية وآثار حسنة يتذكرها الجميع ويتناقلونها بخير، عبر تقديم الأعمال التطوعية التي تنفع الإنسان ومحيطه بكافة الطرق النظامية.

وثمن الملحق الثقافي توجيهات سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة في دعم الملحقية الثقافية لخدمة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم، والوقوف معهم في مواجهة كل الصعوبات.

وذكر أن المملكة حباها الله تعالى بثروات من أهمها أبناء المملكة وطاقتهم في البناء والتقدم والازدهار.

وقدم النادي السعودي في لندن درعاً تذكارياً للملحق الثقافي؛ لدعمه وتشجيعه ودوره في دعم مسيرة الأندية السعودية وأعمالها التطوعية وأنشطتها المتنوعة.

وفي نهاية اللقاء، كرم الملحق الثقافي الطلبة والطالبات أصحاب المبادرات التطوعية التي تم شرح أعمالها وتقديمها خلال الفعالية وعبر أركانها وعبر المنصات الإلكترونية.



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