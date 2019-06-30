محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب سعيد بن عبدالرحمن القمعري الغامدي بزواجه على كريمة الإعلامي محمد بن غرم الله الغامدي بمدينة الطائف في حفل حضره جمع غفير من الأعيان والشخصيات والأقارب، والأصدقاء.

الغامدي يحتفل بزواجه في الطائف Advertisements صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30 احتفل الشاب سعيد بن عبدالرحمن القمعري الغامدي بزواجه على كريمة الإعلامي محمد بن غرم الله الغامدي بمدينة الطائف في حفل حضره جمع غفير من الأعيان والشخصيات والأقارب، والأصدقاء.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 09:16 PM احتفل الشاب سعيد بن عبدالرحمن القمعري الغامدي بزواجه على كريمة الإعلامي محمد بن غرم الله الغامدي بمدينة الطائف في حفل حضره جمع غفير من الأعيان والشخصيات والأقارب، والأصدقاء.

، الغامدي يحتفل بزواجه في الطائف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغامدي يحتفل بزواجه في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.