السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 10,663 كرتونا من التمور في مأرب



مأرب 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 10,663 كرتونًا من التمور للمقيمين والنازحين في مدينة مأرب باليمن.

حيث جرى توزيع 4,300 كرتون في حي الروضة، و4,100 كرتون في حي المجمع، و2,263 كرتوناً في حي الشركة .

يأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل المقدم للشعب اليمني في مختلف مدنه و محافظاته.

// انتهى //

20:42ت م

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