السعودية اليوم / إعلان نتائج القبول لحملة الثانوية بالجامعة الإلكترونية في 6 ذي القعدة



الرياض 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

بدأت إجراءات فرز المتقدمين على برامج البكالوريوس في الجامعة

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين أنه تقدم للجامعة هذا العام ما يزيد على 105000من الجنسين لمختلف تخصصات وفروع الجامعة، مبينًا أن تنامي الإقبال على الجامعة بهذا العدد يظهر أهمية نمط التعليم المدمج الذي تقدمه الجامعة حيث زاد الطلب عليه أكثر في الخمس سنوات الأخيرة.

وبين أن الجامعة تقدم برامج وتخصصات نوعية عالية الجودة لشرائح المجتمع تتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030 ، كما أن نظام الجامعة يتيح الفرصة لمن هم على رأس العمل لتطوير مهاراتهم وإثراء خبراتهم وزيادة تحصيلهم العلمي.

وأضاف الدكتور الحسين أن بروز التعليم المدمج الذي يتضمن مزيجًا متكاملا وعناصرًا مختارة بعناية بين التعلم وجها لوجه والتعلم من خلال وسائل الاتصال والتقنية الحديثة موفرًا بذلك المرونة ومستفيدًا من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ، لينتشر في وقت وجيز بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة عالميًا، ويتصدر قائمة الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي مؤخرًا، حيث يوفر التعليم المدمج فرصًا لمؤسسات التعليم العالي من أجل تحقيق مخرجات التعلم اللازمة لتلبية احتياجات العصر الحديث لعالم تسيطر عليه العولمة والتقنية.

// انتهى //

20:30ت م

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الرياض 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسبدأت إجراءات فرز المتقدمين على برامج البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440 / 1441 هـ، استعدادا لإعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء 1440/11/06هـ.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين أنه تقدم للجامعة هذا العام ما يزيد على 105000من الجنسين لمختلف تخصصات وفروع الجامعة، مبينًا أن تنامي الإقبال على الجامعة بهذا العدد يظهر أهمية نمط التعليم المدمج الذي تقدمه الجامعة حيث زاد الطلب عليه أكثر في الخمس سنوات الأخيرة.وبين أن الجامعة تقدم برامج وتخصصات نوعية عالية الجودة لشرائح المجتمع تتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030 ، كما أن نظام الجامعة يتيح الفرصة لمن هم على رأس العمل لتطوير مهاراتهم وإثراء خبراتهم وزيادة تحصيلهم العلمي.وأضاف الدكتور الحسين أن بروز التعليم المدمج الذي يتضمن مزيجًا متكاملا وعناصرًا مختارة بعناية بين التعلم وجها لوجه والتعلم من خلال وسائل الاتصال والتقنية الحديثة موفرًا بذلك المرونة ومستفيدًا من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ، لينتشر في وقت وجيز بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة عالميًا، ويتصدر قائمة الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي مؤخرًا، حيث يوفر التعليم المدمج فرصًا لمؤسسات التعليم العالي من أجل تحقيق مخرجات التعلم اللازمة لتلبية احتياجات العصر الحديث لعالم تسيطر عليه العولمة والتقنية.// انتهى //20:30ت م0163

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.