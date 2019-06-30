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الغبار يضرب محايل وطوارئ الصحة تستقبل مرضى الربو
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
شهدت محافظة محايل عسير، اليوم الأحد، غبارًا تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 250 متر، فيما ارتفعت درجات الحرارة لتسجل 40 درجة مئوية.
وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير أن طوارئ المستشفيات والمراكز الصحية استقبلت عددًا من حالات مرضى الربو الذين يشكون من ضيق التنفس جراء موجة الغبار.
وشددت الصحة على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع المستشفيات واتخاذ جميع احتياطاتها لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجهاز التنفسي، سواء الكبار في السن أو الصغار رغم ما قد تؤديه موجات الغبار من زيادة في أعداد المراجعين لهذه المرافق من مرضى الجهاز التنفسي، وخصوصًا المصابين بمرض الربو.
وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيهًا بشأن انتشار الغبار والعوالق الترابية والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.
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