عميد تقنية حفر الباطن يكشف لـ”المواطن” تفاصيل برنامج البكالوريوس

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أعلنت الكلية التقنية في حفر الباطن عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج دبلوم الكلية التقنية المسائي، ابتداءً من اليوم الأحد، في تخصص تقنية الحاسب تخصص “دعم فني”، وتخصص التقنية الإدارية تخصص “محاسبة” برسوم 400 ريال للساعة.

وقال عميد الكلية التقنية بحفر الباطن المهندس مسعد فياض الشمري، في تصريحات خاصة إلى “متابعات الخليج 365“: إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى لاستيعاب أكبر عدد من الراغبين في الالتحاق بالتدريب التقني والمهني تحقيقًا لرؤية 2030.

وتابع الشمري أنه تحقيقًا لهذا الهدف فإن الكلية التقنية بحفر الباطن تعمل على استيعاب أكبر عدد من المتقدمين، حيث سيتم قبول أكثر من 600 متدرب للفصل القادم في الدبلوم الصباحي.

أما ما يتعلق بالدبلوم التطبيقي المسائي، فلفت إلى أنه تم إقرار فتح تخصصين هما الدعم الفني والمحاسبة للفصل القادم، حيث تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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وأضاف أنه من خلال هذا البرنامج سيتم إتاحة الفرصة للموظفين وكذلك المتقدمين الذين لم يتم قبولهم في الفترة الصباحية، وأيضًا المتقدمين من غير السعوديين الالتحاق بالدبلوم التطبيقي المسائي.

جدير بالذكر أن خريج الدبلوم المسائي يتمتع بنفس المميزات التي يتمتع بها خريج الدبلوم الصباحي، ومنها إمكانية الالتحاق ببرنامج البكالوريوس التي تنفذه بعض الكليات بالمملكة، علمًا بأن الكلية التقنية بحفر الباطن تسعى حاليًّا لاستكمال متطلبات افتتاح برنامج البكالوريوس بحفر الباطن.

كما يحقّ لخريجي برنامج الدبلوم المسائي الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية المكثف، والذي تنفذه الكلية التقنية بحفر الباطن، حيث يحصل المتدرب على مكافأة شهرية طول مدة البرنامج. كما نودّ الإشارة إلى أن الكلية تسعى للتوسع في تخصصات الدبلوم المسائي مستقبلًا، وللتسجيل في البرنامج المسائي يتطلب الدخول على الموقع والتسجيل من خلال بوابة التسجيل بدءًا من اليوم الأحد.