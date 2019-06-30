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المرور تحذر من استعمال منبهات مركبات الطوارئ من غير ضرورة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المرور السعودي أن استعمال سائق مركبة الطوارئ، المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة يعد مخالفة مرورية.
وأوضح المرور أن مركبات الطوارئ هي سيارات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وقوات إطفاء الحريق.
وشدد المرور في وقت سابق على أن الأنظمة وُضعت للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، وعدم التقيُّد بها مخالف لنظام المرور ومهدد للسلامة العامة على الطريق.
في سياق آخر، طالبت قائدي المركبات من الأشخاص ذوي الإعاقة بوضع العلامة المميزة لمركباتهم للاستفادة من المواقف المخصصة لهم.
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