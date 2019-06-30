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الان تتابع أمير عسير يوجه بسداد دية متوفى يمني: “دفع الحقوق مقدم على تنفيذ المشاريع” والان مع التفاصيل
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وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بلدية محافظة محايل بتنفيذ الحكم الشرعي الصادر ضدها، والمتمثل بدفع دية مقيم من الجنسية اليمنية توفى إثر حادث مروري قبل بضع سنوات كانت شاحنة تابعة لبلدية محافظة محايل عسير طرفاً فيه.
ووجه بتنفيذ الحكم الشرعي القاضي بسداد الدية بمبلغ 225 ألف ريال بصفة عاجلة دون تأخير، مشيرا في توجيهه إلى أن دفع الحقوق مقدمٌ على تنفيذ المشاريع.
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