الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين الموافق 2019/07/01 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من الرياض، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وشملت التوقعات أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة.