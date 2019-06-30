الان تتابع الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين الموافق 2019/07/01 في المملكة.
وقالت إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من الرياض، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
وشملت التوقعات أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.