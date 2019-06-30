خدمة الاستعلام عن قروض بنك التسليف والادخار التي يوفرها البنك لجميع الأسر الفقرة من المواطنين السعوديين وغير السعوديين من محدودي الدخل تهدف إلي تحسين أوضاع هؤلاء المواطنين لتسهيل عليهم حياتهم المعيشية بالإضافة أنها تركز أيضا علي الفئة الشبابية المقبلة علي مرحلة الزواج فإذا للبنك السعودي للتسليف يقدم لهم قروض للزواج وغيرها من المنتجات التي يستفيد بها جميع فئات المجتمع من مختلف الأعمار حيث يوفر البنك قرض الترميم للمنازل وقروض المشاريع الصغيرة وذلك من اجل رفع مستوي معيشة أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة.

كما يوفر البنك السعودي للتسليف والادخار إمكانية تسديد الأقساط المتاجرة والمسددة عن طريق خدمة الاستعلام عن قروض بنك التسليف والادخار السعودي برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور والتي من خلالها يمكن التعرف علي الأقساط المسددة والمتبقية بشكل إلكتروني عن طريق زيارة الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية للادخار والتسليف من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة استعلام بنك التسليف برقم الهوية، من اجل التعرف علي قروض بنك التسليف المتبقي بكل سهولة ويسر.

الاستعلام عن قروض بنك التسليف والادخار السعودي برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن القروض المتبقية في بنك التسليف من خلال الولوج علي الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية علي الرابط التالي الاستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية الوطنية من ثم يقوم المستعلم بإدخال رقم بطاقة الأحوال المدنية ورقم السجل المدني من ثم أدخال رقم السري الخاصة بكلمة المرور من ثم النقر علي تسجيل دخول للدخول علي حسابك الشخصي للتعرف علي تفاصيل قروض بنك التسليف والادخار.