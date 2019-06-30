9 طرق للحصول على سندات الهدي في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خصص مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 9 طرق لشراء سندات الأضاحي لحج 1440، للتيسير على الحاج سهولة الوصول إلى السندات من أي مكان في العالم دون عناء وعبر قنوات آمنة تمنح المستفيد مزايا إضافية بتتبع حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني أو التطبيق.

من جهته أوضح المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد أن شراء السندات عبر قنوات متعددة تسهيلا على حجاج بيت الله الحرام وضمان إتمام عملية النسك بيسر وسهولة، مشيرا إلى أن المشروع طوع التقنية وطور نوافذ الكترونية مبسطة تخاطب الحجاج بلغات مختلفة.

وتابع بأن هناك 9 قنوات تمكن الحاج من شراء سندات الهدي، منها منافذ البيع المنتشرة حول الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مشيرا إلى أن قيمة السند لموسم حج هذا العام حددت بـ490 ريالا كسعر للسند الواحد للأغنام.

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من ناحية أخرى نظمت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية أمس الأول بمقر غرفة جدة دورة تدريبية لمنسوبيها والعاملين الموسميين في موسم الحج، بعنوان «كيف أكون قدوة وأصنع التغيير»، وذلك ضمن جهودها لتطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع معهد التوثيق الوطني للتدريب.

وسلطت الدورة الضوء على دور الوزارة وأخلاقيات العمل، وأهمية استشعار أهمية الزمان وعظم المكان في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

من جهته أفاد المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة خالد القزلان، أن الوزارة حريصة على النهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتأهيل موظفيها وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ولفت القزلان إلى أن الوزارة تفتح أبواب التعاون الموسمي في حج كل عام بما يسهم في الوصول إلى رضا ضيوف الرحمن فيما يقدم لهم من عناية واهتمام منذ قدومهم وأثناء أدائهم المناسك حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.

9 قنوات لشراء سندات الهدي: