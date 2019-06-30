بدء تدريب المرأة في مجال تربية النحل ومنتجاته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس بتدريب نساء وفتيات في مجال تربية النحل ومنتجاته، بمنطقتي الرياض وجازان تستمر 45 يوما، وذلك بهدف المساهمة في دعم المرأة في هذا المجال من خلال برامج علمية وعملية تساعدها للتأهيل في سوق العمل.

وأوضح مدير عام إدارة المناحل وإنتاج العسل بالوزارة المهندس عبدالله الحوتان أن الدورة تهدف لزيادة عدد ممارسي المهنة في المملكة من كلا الجنسين وتحسين أدائهم وتشجيعهم وتحفيزهم، إضافة إلى دعم المرأة في مجال تربية النحل ومنتجاته، وذلك من خلال برامج علمية وعملية تأهلهم لسوق العمل. وبين أن برنامج الدورة يشتمل على أهم المعارف والمهارات حول أنواع النحل وسلالاته المختلفة، وأدوات النحالة الحديثة والعمليات النحلية والمنتجات المختلفة التي تنتجها النحلة (العسل، حبوب اللقاح، سم النحل، صمغ النحل، غذاء الملكات، شمع النحل، الطرود، الحضنة)، إضافة إلى طرق التربية التقليدية والحديثة والصناعات المرتبطة غير المباشرة، والمعارف والمهارات حول تربية الملكات وإنتاج الطرود، وكذلك التلقيح الصناعي لملكات النحل، وتشخيص أمراض وآفات النحل وعلاجها، وأخيرا تسويق وإنتاج الأدوات وتقديم الاستشارات النحلية.