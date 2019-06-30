38 نزيلا من سجن بريمان يؤدون العمرة برفقة أسرهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبلت إدارة العلاقات العامة والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الأول 38 نزيلا من مركز «ثقة» بإدارة سجون بريمان بجدة برفقة أسرهم، بالتعاون مع مديرية سجون منطقة مكة المكرمة، ووزارة الحج والعمرة لتنفيذ حملة لأداء العمرة.
وعبر النزلاء عن سعادتهم وشكرهم للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على ما وجدوه من حسن الاستقبال وتسهيل أدائهم مناسك العمرة.
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