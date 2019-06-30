اتفاقية لدعم الرعاية الصحية المنزلية بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة أبرمت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية «نرعاك» ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، اتفاقية لدعم مركز الرعاية الصحية المنزلية والرعاية الممتدة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة. وتأتي الاتفاقية التي وقعها مدير المستشفى اللواء الطبيب إبراهيم الناصر، ونائب رئيس مجلس «نرعاك» عبير قباني، بمقر المستشفى بجدة، تجسيدا لدور القطاع الثالث ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية ودوره التكاملي مع القطاعات الحكومية لمصلحة الوطن والمواطن، مما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.



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