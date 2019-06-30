دراسة بحثية لإعادة تصنيف مناخ المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعكف فريق بحثي سعودي على إعداد دراسة جديدة لإعادة تصنيف مناخ المملكة حسب موقعها الجغرافي وترتيب فصول السنة أو تحديدها تحديدا دقيقا من خلال دراسة مناخية لحالة الجو خلال الـ30 عاما الماضية.

وأوضح نائب الرئيس العام بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام لـ»مكة» أن الدراسة قد تظهر بداية الصيف في السعودية من مايو وهو المحسوب عالميا كموسم لفصل الربيع، مضيفا «فصل الصيف قد يطول؛ ليصبح خمسة أشهر بحسب الدراسات المناخية ونحن بصدد هذه الدراسة المناخية».

ونوه غلام إلى أنه من المعروف فلكليا أن الشمس تتعامد على مدار السرطان 21 يوليو إيذانا بدخول فصل الصيف بحسب المنظمة العالمية للأرصاد كتوقيت عالمي، ولكن البداية الفعلية تختلف بحسب الموقع الجغرافي، فبدأ الصيف في المملكة هذا العام بداية يوليو، وكانت المدن والمحافظات شهدت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بشكل لافت مع بداية الصيف فيما تشير التوقعات الفصلية إلى ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل، وذلك على جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال فصل الصيف، خاصة على شمال غرب المملكة.