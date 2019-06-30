السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض بلغ عدد المتدربين المسجلين في الفصل الصيفي 1439 / 1440، بالكليات التقنية، 25444 متدربا ومتدربة، مسجلا ارتفاعا مقارنة بالفصل الصيفي السابق، البالغ 13962 متدربا، وذلك في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي والبكالوريوس الصباحي والمسائي بالكليات التقنية وفروعها، حيث بلغت أعداد الكليات التقنية وفروعها المنفذة للفصل الصيفي الحالي 39 كلية تقنية، منها 3 كليات للبنات.



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كانت هذه تفاصيل خبر الفصل الصيفي يؤهل 25 ألف متدرب ومتدربة تقنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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