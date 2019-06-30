تلفريك يحتجز 90 سائحا في باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أنقذ مسؤولو إنقاذ 90 سائحا تقطعت بهم السبل لمدة 10 ساعات داخل عربات معلقة (تلفريك) في مدينة مري الباكستانية. وأشارت إلى أنه لم يكن لدى السياح طعام ولا ماء، بعدما كانوا يستمتعون بمشاهد من المنطقة الجبلية على متن عربات التلفريك، عندما أسفرت رياح قوية عن خروج حبل السيارات عن مساره. وكانت السيارات الـ12 جميعها معلقة في الهواء. وبعد توقف سقوط الأمطار وانحسار الرياح القوية، بدأت عملية إنقاذ السياح، فيما أكدت الإدارة تعليق خدمة سيارات التلفريك. وذكر مساعد مفوض مدينة مري أنه سيجري تحقيقا عن سبب استمرار تشغيل السيارات المعلقة وفرض إجراءات مشددة.



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