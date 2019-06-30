التوصل إلى معادلة خوارزمية لرسم خريطة للكون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سان فرانسيسكو طور باحثون أمريكيون معادلة خوارزمية لرسم نماذج مختلفة للكون بهدف المساعدة في حل بعض المشكلات المعقدة في علوم الفيزياء. Advertisements وجرى تطوير المعادلة عن طريق تطبيق المبادئ العلمية التي تستخدم لرسم النماذج التوضيحية للأحياء الخلوية والفيزياء. وrhg جيمس سيثنا، أستاذ الفيزياء في جامعة كورنيل الأمريكية، «سر نجاح العلوم يعود إلى أن الأشياء تتصرف بشكل مبسط». وتسمح المعادلة الخوارزمية بوضع مجموعات ضخمة من الاحتمالات؛ للبحث عن أنماط أو معلومات ربما تكون مفيدة من أجل فهم نماذج معقدة من البيانات.



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