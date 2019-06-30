تراجع وتيرة تحديث المستخدمين للهواتف الذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - واشنطن

أكدت دراسة أمريكية لأوضاع السوق أن وتيرة تحديث مستخدمي الهواتف الذكية لهواتفهم تراجعت خلال العام الحالي، وهو ما ينعكس على الشركات العاملة في هذا المجال مثل «قوقل» و»أبل».

Advertisements

واعتمدت الدراسة التي نشرتها شركة «إن بي دي» للخدمات الاستشارية على تحليل بيانات 3650 مستخدما للهواتف الذكية في الولايات المتحدة، في وقت لاحق من العام الحالي، واكتشفت أن نحو ربع المستخدمين احتفظوا بهواتفهم الذكية السابقة لأكثر من 3 سنوات، وهذه النسبة زادت بمقدار 18% خلال العامين الماضيين. في الوقت نفسه أظهرت الدراسة أن 29% من المستخدمين يحتفظون بهواتفهم الحالية لأكثر من عامين.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى تباطؤ وتيرة تغيير الهواتف الذكية نتيجة ارتفاع الأسعار من ناحية وعدم وجود مزايا جديدة مهمة في الأجهزة الأحدث، مضيفا أن هذا الوضع أدى إلى تراجع مبيعات شركات صناعة الهواتف الذكية.

في المقابل ترى شركة «إن بي دي» أن دخول الجيل الخامس من تكنولوجيا شبكات الاتصالات يمكن أن يفتح أبوابا جديدة أمام تحديث الهواتف، مشيرة إلى أن حوالي ثلثي المستخدمين الذين شملتهم الدراسة يعرفون التكنولوجيا الجديدة وهي نسبة مرتفعة بشدة مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، حيث كان ثلث المستخدمين فقط يعرفون تكنولوجيا الجيل الخامس.