عملية واسعة لضرب الإرهابيين بالعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي أمس انطلاق عملية عسكرية واسعة بإسناد طيران الجيش في مناطق تشهد تحركات لـ»الجماعات الإرهابية» غرب محافظة الأنبار غرب العراق.

Advertisements

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح القول إن «بعض المناطق المستهدفة من العملية العسكرية تشهد تحركا ملحوظا لأفراد داعش الإرهابي وفق معلومات استخبارية دقيقة».

وأشار إلى أن العملية تهدف لمعالجة الأهداف وفق الخطة المعدة من قبل قيادة عمليات الأنبار للحشد والألوية المشتركة في العملية.

وأضاف مصلح أن العملية تشمل صحراء الرمادي الغربية «مناطق قاعدة سعد ورأس العجرمي ورأس العود ورأس النسر والناظرة والحسينية وزور حوران وقرى دحام الحرج والكعرة وأم العوادين وسد الملصي»، حيث تشهد هذه المناطق تحركات للجماعات الإرهابية وستكون أهدافا للعملية.