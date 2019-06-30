8 قتلى بين موظفي الانتخابات في أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل ثمانية على الأقل من موظفي لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، في هجوم لحركة طالبان على مكتب اللجنة بمنطقة معروف في إقليم قندهار جنوب أفغانستان أمس، طبقا لما ذكره قائد الشرطة الإقليمية، تدين خان، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية.



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