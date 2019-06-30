إسرائيل تعتقل 10 فلسطينيين بالقدس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس عشرة فلسطينيين من القدس المحتلة، وحولتهم إلى مراكز تابعة لها للتحقيق معهم.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من العيساوية، بينما اعتقلت تلك القوات خلال اقتحامها بلدة أبوديس فلسطينيا وولده، كما اعتقلت شابا فلسطينيا من مفترق بلدة عناتا شمال شرق القدس. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حيدر وعلاء درباس من مستشفى المقاصد في القدس، وذلك بعد اقتحام المستشفى وتفتيشه بدعوى البحث عن شاب مصاب.