مصر ترفع حالة التأهب لمواجهة الإرهاب في سيناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - العريش
أفاد مسؤول أمن مصري أمس برفع حالة التأهب القصوى واتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محافظة شمال سيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل خشية من عمليات إرهابية في سيناء خلال الذكري السادسة لـ»ثورة 30 يونيو» .
وقال اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء «إن قوات الأمن وبتعاون مع قوات الجيش قامت بإجراءات أمنية في مداخل ومخارج سيناء وعلى الطرق السريعة وفي الميادين وداخل المدن والقرى وعلى الحدود مع غزة وإسرائيل صباح أمس، تحسبا لحدوث أي أعمال إرهابية أو أحداث شغب».
وتعرض خمسة مجندين من الشرطة لإصابة أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم على الطريق الدولي الشيخ زويد رفح بمحافظة شمال سيناء .
وقال المصدر»إن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة عن بعد في مدرعة أمنية حال تمشيطها لطريق الشيخ زويد رفح الدولي، مما أسفر عن سقوط خمسة مصابين من الجنود بشظايا متفرقة بالجسد وحروق» .
وأضاف المصدر أن من بين المصابين حالات حرجة وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري.
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