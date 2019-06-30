أمير مكة يطلع على الاستعدادات لمهرجان ولي العهد للهجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير عبدالعزيز بن تركي على الاستعدادات لمهرجان ولي العهد للهجن الذي سيقام في محافظة الطائف، وسيشهد تنظيم سباقات لمختلف الفئات العمرية للهجن، إضافة إلى سباقات دولية للدول المشاركة في المهرجان.

كما اطلع على إنجازات النسخة الأولى من مهرجان ولي العهد لسباق الهجن، والذي شهد مشاركة 14 دولة، وبلغ إجمالي عدد الأشواط في المهرجان 787 شوطا على مدى 40 يوما وتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام العالمية، إذ شاركت فيه 11187 مطية لــ 1995 مالكا.

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يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يهتم بالموروث العربي الأصيل بشكل عام والهجن بشكل خاص وتصاحبه فعاليات وأنشطة تعزز هذا الجانب.

من جهة ثانية بحث الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مع سفير سويسرا لدى المملكة أندرياس شالر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

من جهة أخرى استعرض أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة مع سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم الصادق الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.