وزير الثقافة يحدد موعد انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، أن معرض الرياض الدولي للكتاب سينطلق خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وستتولى وزارة الثقافة للمرة الأولى مهمة تنظيم المعرض وإدارته بالكامل ضمن حزمة ملفات ثقافية تحملها «الثقافة» بعد فصلها من وزارة الإعلام.

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وبدأت الوزارة الاستعدادات للمعرض السنوي منذ وقت مبكر، وتحديدا منذ أبريل الماضي، إذ عين الأمير بدر بن فرحان، الدكتور عبدالرحمن العاصم مديرا للمعرض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالكريم الحميد أن الدورة المقبلة تحظى باهتمام وزير الثقافة ومتابعته الدقيقة لسير العمل بما يضمن تقديم معرض يليق بما تشهده المملكة من قفزات في جميع الأصعدة، ومكانتها وعمقها الحضاري والثقافي، وبما يمثله الكتاب من قيمة معرفية وثقافية أصيلة في تاريخ الثقافة السعودية والعربية، مؤكدا سعي الوزارة لتقديم معرض مختلف يحمل في طياته فعاليات وبرامج تثري الساحة الثقافية.

ويحظى المعرض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تسجيل حضور لافت في خارطة معارض الكتب في العالم العربي، إذ أضحى أكثر المعارض العربية مبيعا، كما يقصده سنويا ما يزيد على 500 ألف زائر، ويشارك فيه 500 دار نشر عربية وعالمية.

الثقافة تهدف من تنظيم المعرض إلى: