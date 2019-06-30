«مسك الخيرية» تتوج 5 فائزين ببطولة كأس العالم لريادة الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

توج مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» خمسة فائزين على مستوى المملكة ببطولة كأس العالم لريادة الأعمال، وذلك بعد منافسة كبيرة بين 15 منشأة صغيرة، قدمت أعمالها خلال الحفل النهائي الذي استضافته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال أمس الأول، بمقرها بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ كشريك مستضيف وأكاديمي لهذه البطولة.

وتعد بطولة كأس العالم لريادة الأعمال إحدى أكبر المسابقات المخصصة للشركات الناشئة على مستوى العالم بتنظيم من منتدى مسك العالمي والشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN)، حيث يشارك فيها 100 ألف من رواد الأعمال من 180 دولة، وتقام نهائياتها في 100دولة، بحيث يتأهل فائز واحد من كل دولة، ومن ثم يجتمع كل الفائزين في منتدى مسك العالمي في نوفمبر المقبل، في حين ما زال عدد من الدول تعمل على المراحل النهائية لإعلان الفائزين بكأس العالم لريادة الأعمال، ومن المنتظر مع نهاية أغسطس المقبل إعلان أسماء جميع الفائزين من جميع الدول.

وجرت قبل إعلان الفائزين في المرحلة النهائية للتصفيات المقامة لرواد الأعمال السعوديين أنشطة عدة تمثلت في تقديم العروض من 15 شركة متأهلة لمدة 10 دقائق، وجلسات حوارية مدتها 30 دقيقة بين الخبراء المحليين والإقليميين، وأنشطة تواصل بين المشاركين، وورش عمل متعمقة في المحاور الرئيسة لمنتدى مسك العالمي.

وتعد المنافسات تجربة تغير مسار حياة رواد الأعمال المشاركين، إذ إنها توفر الأدوات والموارد لمساعدة رواد الأعمال في مرحلة بناء الفكرة، ومرحلة التأسيس المبكر، ومرحلة النمو، وما بعدها، حيث إنها تدعم رواد الأعمال الشباب لإطلاق العنان لأفكارهم وصقل مهاراتهم وإتاحة فرصة التواصل مع شبكة عالمية من المرشدين من خلال برنامج تسريع افتراضي. كما يوفر كأس العالم لريادة الأعمال أيضا فرصة للتنافس على جوائز ذات آثار عميقة، مثل الفرص التدريبية، والموارد، والاتصالات، وفرص العمل، والاستثمار، وفرص نقدية بقيمة 5 ملايين دولار.

وتتمثل المحاور الأساسية لهذه البطولة في ثلاثة عناصر، حيث يتمتع الشباب اليوم بميزة تنافسية تمكنهم من امتلاك الأحلام الكبيرة، وتحويل تحديات اقتصاد المستقبل إلى فرص شبابية وجسور للازدهار، بينما أظهرت الدراسات أن 50% من الشركات الناشئة تفشل في غضون خمس سنوات، وأن أصحاب الأعمال المبتدئين لديهم فرصة تبلغ 18% فقط للنجاح.

Advertisements

وتركز البطولة على أن النجاح في ريادة الأعمال يتطلب تطوير المهارات المناسبة والمرونة لتحويل الأفكار الملهمة إلى واقع، فيما يتمثل التحدي أمام رواد الأعمال بعد إطلاق مشاريعهم في تنميتها وتحقيق النجاح، وفي مرحلة النمو يستلزم تمكن رواد الأعمال المبتدئين من استيعاب آراء العملاء، وتطبيق أفضل تقنيات الإدارة، وركوب موجة الابتكار، في حين تنعقد بطولة كأس العالم لريادة الأعمال على مستوى المملكة بالشراكة مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال (MBSC)، كشريك مستضيف، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) كشريك استراتيجي، وحاضنة بادر كشريك حاضن.

كأس العالم لريادة الأعمال

برنامج سنوي مدته 9 أشهر

يهدف إلى تطوير 100 رائد أعمال

البحث عن أفضل 100 شركة ناشئة وتطويرها

البرنامج الأول على مستوى العالم

سيساهم في تغيير طريقة البحث عن شركات «اليونيكورن» الناشئة حول العالم

اصنع التغيير

نفذ

طور

Dhad

Cura

Faheem

Sadeem

Red see farms