كاميرات ذكية ونظام تتبع لحافلات النقل المدرسي بينبع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ينبع

يتضمن مشروع تطوير الحافلات المدرسية الذي نفذته الهيئة الملكية بينبع ممثلا في قطاع التشغيل والصيانة وبمراقبة فريق إشرافي متخصص في إدارة النقل والمعدات تركيب نظام لرصد تحركات الحافلات عبر الأقمار الصناعية عبر خدمة التتبع الآلي وفق نظام الـ GPS، وتركيب كاميرات ذكية وأجهزة اتصال متطورة وحساسات استشعار داخل الحافلات وخارجها.

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واطلع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عدنان العلوني، على مشروع تطوير الحافلات المدرسية، حيث قدم مدير عام التشغيل والصيانة المهندس صالح الزهراني شرحا عن مشروع تطوير حافلات النقل المدرسي وعمليات صيانتها واستبعاد المخالفة للشروط منها، استعدادا للعام الدراسي المقبل، فضلا عن تعزيز شروط آلية اختيار سائقي الحافلات، وإخضاعهم لدورات تدريبية خاصة في القيادة الآمنة.

وشاهد الرئيس التنفيذي عينة من الأسطول الجديد والذي زود بكامل مواصفات الأمن والسلامة والمواصفات القياسية الأخرى التي وضعتها الهيئة الملكية، مثل حملها لهوية النقل المدرسي (اللون الأصفر)، موضحا بها شعارات النقل المدرسي وعلامات التحذير والتوقف، وكذلك الأرقام المجانية للاتصال في حال وجود أية ملاحظات على الحافلة أو السائق.

وأكد العلوني حرص الهيئة على تعزيز جودة تقديم خدمة النقل المدرسي وتطويرها، وتوفير أعلى مستويات الأمان والراحة للطلاب والطالبات المستفيدين من الخدمة.