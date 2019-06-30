120 ألف عملية للمستفيدين من خدمات العدل خارج أوقات الدوام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل عن إجراء قطاعات العدل المختلفة نحو 120 ألف عملية، تمثلت في خدمات للمستفيدين، وذلك «قبل السابعة والنصف صباحا وبعد الثانية والنصف مساء»، خارج أوقات الدوام الرسمي خلال الـ100 يوم الماضية.
وأكدت الوزارة أن عمل المحاكم خارج الدوام الرسمي يهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، ولا سيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصا منها على خدمة المستفيدين.
وأسهم اعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده الوزارة، إلى جانب الربط الالكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستفهام والربط مع الجهات الحكومية، في رفع مستوى الإنجاز في المحاكم، فضلا عن توفير الوقت والجهد على المستفيدين.
الخدمات المقدمة:
62 ألف عملية قضائية
34154 عملية تنفيذ
23292 عملية توثيق
العمليات القضائية اشتملت على:
10440 إحالة
35691 جلسة
15707 أحكام
عمليات التنفيذ اشتملت على:
26268 إحالة طلب
5341 قرارا وحكما
2545 محضرا
عمليات التوثيق اشتملت على
10059 وكالة وإقرارا
13233 عملية على العقار
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