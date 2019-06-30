120 ألف عملية للمستفيدين من خدمات العدل خارج أوقات الدوام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل عن إجراء قطاعات العدل المختلفة نحو 120 ألف عملية، تمثلت في خدمات للمستفيدين، وذلك «قبل السابعة والنصف صباحا وبعد الثانية والنصف مساء»، خارج أوقات الدوام الرسمي خلال الـ100 يوم الماضية.

وأكدت الوزارة أن عمل المحاكم خارج الدوام الرسمي يهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، ولا سيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصا منها على خدمة المستفيدين.

وأسهم اعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده الوزارة، إلى جانب الربط الالكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستفهام والربط مع الجهات الحكومية، في رفع مستوى الإنجاز في المحاكم، فضلا عن توفير الوقت والجهد على المستفيدين.

الخدمات المقدمة:

62 ألف عملية قضائية

34154 عملية تنفيذ

23292 عملية توثيق

العمليات القضائية اشتملت على:

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10440 إحالة

35691 جلسة

15707 أحكام

عمليات التنفيذ اشتملت على:

26268 إحالة طلب

5341 قرارا وحكما

2545 محضرا

عمليات التوثيق اشتملت على

10059 وكالة وإقرارا

13233 عملية على العقار