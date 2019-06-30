المسار الالكتروني – رابط التسجيل بالمسار الالكتروني حجاج الداخل 1440 عبر وزارة الحج والعمرة...

نقدم لكم زوارنا ومتابعينا الكرام آخر أخبار المسار الالكتروني لحجاج الداخل وذلك عبر الرابط الرسمي بوزارة الحج والعمرة للعام الهجري 1440 حيث نتعرف معكم على المزيد من التفاصيل حول بوابة المسار الالكتروني 1440 حجاج الداخل.

نطالع معكم موعد فتح المسار الالكتروني لحجاج الداخل والخطوات اللازمة للتسجيل بالمسار الإلكتروني والذي يفتح أبوابه للراغبين في تسجيل حج الداخل 1440 قريبا.

المسار الالكتروني لحجاج الداخل

من المقرر أن تطلق وزارة الحج والعمرة المسار الإلكتروني وهو الموقع المنوط بالتسجيل للراغبين في الحج من خلاله للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعد الطريقة الوحيدة للحجز والذي طورته الوزارة مؤخرا في محاولة لتحمل الضغط الذي قد يحدث أيام التسجيل.

تسجيل حج الداخل 1440

من المتوقع أن يكون هناك إقبالا كثيفا على التسجيل في الحج المخفض والميسر بداية التسجيل وعلى من يرغب في التسجيل الالتزام بمواعيد فتح البوابة الإلكترونية غرة ذي القعدة.

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بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440

سيتم تفعيل رابط التسجيل في حج الداخل 1440 مباشرة في الموعد المحدد تمهيدا لاستقبال طلبات الراغبين في الحج من داخل المملكة.

رابط التسجيل بالمسار الالكتروني لحجاج الداخل

قامت وزارة الحج والعمرة بإلزام جميع حجاج الداخل المقيمين بالمملكة العربية السعودية بالتسجيل عبر رابط المسار الإلكتروني المخصص للحج عبر البوابة الخاصة بالوزارة، حيث حددت الوزارة يوم الخميس المقبل كموعد يتم فيه استقبال طلبات التسجيل بالمسار الإلكتروني على أن يستمر التسجيل بالمسار مدة شهر كامل إذ يعد الطريقة الوحيدة للحجز بالنسبة لحجاج الداخل من السعوديين ولن يتم النظر للطلبات التي تتم من خلال مكاتب الحملات لذا سيتم التسجيل عبر رابط وزارة الحج والعمرة.

رابط تسجيل حج الداخل 1440 من هنا

رابط وزارة الحج والعمرة من هنا

سنتابع مع حضراتكم عملية التسجيل الخاصة ببوابة المسار الإلكتروني للحج عبر وزارة الحج والعمرة.