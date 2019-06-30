، "صداقة المصالح" تغلب.. قطر تتخلّى عن تركيا كما فعلتها مع إيران ،

- 1/2
- 2/2
يتعامل النظام القطري مع الدول التي يصنفها كـ"صديقة" بمبدأ "صداقة المصالح"؛ حبث ينفضح يومًا بعد يوم أمر هذا النظام؛ فبعد توجيهه طعنةً في ظهر إيران، هاهو يفشل مرة أخرى في الوفاء بوعوده تجاه تركيا "الحليفة".
وبحسب ما أشارت "سكاي نيوز" لتقرير نشره موقع "المونيتور" إلى أن قطر تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، بعد انهيار عملة الليرة التركية العام الماضي، إلا أن النظام القطري "فشل في الوفاء بوعوده"، مضيفًا أن "المستثمرين القطريين بدؤوا في الانسحاب من تركيا في خضم الاضطراب الاقتصادي المستمر".
في سياق متصل أكد التقرير أن الاستثمارات القطرية انخفضت بنحو 4.6 مليارات دولار بسوق إسطنبول للأوراق المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري؛ إذ إن إجمالي المحافظ الاستثمارية القطرية بلغ نحو 1.8 مليار دولار في مايو المنصرم، بانخفاض أكثر من 30 في المئة مقارنة مع ديسمبر (2.5 مليار دولار).
"صداقة المصالح" تغلب.. قطر تتخلّى عن تركيا كما فعلتها مع إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30
يتعامل النظام القطري مع الدول التي يصنفها كـ"صديقة" بمبدأ "صداقة المصالح"؛ حبث ينفضح يومًا بعد يوم أمر هذا النظام؛ فبعد توجيهه طعنةً في ظهر إيران، هاهو يفشل مرة أخرى في الوفاء بوعوده تجاه تركيا "الحليفة".
وبحسب ما أشارت "سكاي نيوز" لتقرير نشره موقع "المونيتور" إلى أن قطر تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، بعد انهيار عملة الليرة التركية العام الماضي، إلا أن النظام القطري "فشل في الوفاء بوعوده"، مضيفًا أن "المستثمرين القطريين بدؤوا في الانسحاب من تركيا في خضم الاضطراب الاقتصادي المستمر".
في سياق متصل أكد التقرير أن الاستثمارات القطرية انخفضت بنحو 4.6 مليارات دولار بسوق إسطنبول للأوراق المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري؛ إذ إن إجمالي المحافظ الاستثمارية القطرية بلغ نحو 1.8 مليار دولار في مايو المنصرم، بانخفاض أكثر من 30 في المئة مقارنة مع ديسمبر (2.5 مليار دولار).
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
08:05 PM
تعهدت باستثمار 15 مليار دولار هناك ثم نقضت وعودها
يتعامل النظام القطري مع الدول التي يصنفها كـ"صديقة" بمبدأ "صداقة المصالح"؛ حبث ينفضح يومًا بعد يوم أمر هذا النظام؛ فبعد توجيهه طعنةً في ظهر إيران، هاهو يفشل مرة أخرى في الوفاء بوعوده تجاه تركيا "الحليفة".
وبحسب ما أشارت "سكاي نيوز" لتقرير نشره موقع "المونيتور" إلى أن قطر تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، بعد انهيار عملة الليرة التركية العام الماضي، إلا أن النظام القطري "فشل في الوفاء بوعوده"، مضيفًا أن "المستثمرين القطريين بدؤوا في الانسحاب من تركيا في خضم الاضطراب الاقتصادي المستمر".
في سياق متصل أكد التقرير أن الاستثمارات القطرية انخفضت بنحو 4.6 مليارات دولار بسوق إسطنبول للأوراق المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري؛ إذ إن إجمالي المحافظ الاستثمارية القطرية بلغ نحو 1.8 مليار دولار في مايو المنصرم، بانخفاض أكثر من 30 في المئة مقارنة مع ديسمبر (2.5 مليار دولار).
، "صداقة المصالح" تغلب.. قطر تتخلّى عن تركيا كما فعلتها مع إيران ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "صداقة المصالح" تغلب.. قطر تتخلّى عن تركيا كما فعلتها مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.