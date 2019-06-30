، "التايمز": جامعة الملك سعود ضمن أفضل 150 جامعة عالميًّا ،

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نشرت صحيفة التايمز البريطانية للتعليم العالي في نسختها الصادرة بتاريخ 26 يونيو 2019؛ "الترتيب السنوي للجامعات الحديثة" التي يقل عمرها عن 50 عامًا على مستوى العالم للعام 2019م.
وجاء اسم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني لأول مرة ضمن تصنيف الجامعات الحديثة، لتكون بذلك ثاني أفضل جامعة حديثة في المملكة العربية السعودية، وواحدة من أفضل مئة وخمسين جامعة حديثة في العالم.
ويأتي هذا التصنيف متفرعًا من تصنيف جامعات العالم الصادر في 26 سبتمبر من العام الماضي من نفس المنظمة، والذي ظهرت فيه الجامعة ضمن أفضل مئة جامعة في قارة آسيا، وأفضل خمس مئة جامعة على مستوى العالم.
كما أن الجامعة ومن هذا المنطلق تسعى لتكثيف جهودها للوصول إلى الريادة العالمية في تعليم العلوم الصحية والتميز في البحث العلمي، ورعاية المريض وخدمة المجتمع؛ سعيًا منها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ لتكون بدورها واحدة من أهم خمس جامعات محلية وأفضل 200 جامعة عالمية.
"التايمز": جامعة الملك سعود ضمن أفضل 150 جامعة عالميًّاعيسى الحربي الخليج 365 2019-06-30
نشرت صحيفة التايمز البريطانية للتعليم العالي في نسختها الصادرة بتاريخ 26 يونيو 2019؛ "الترتيب السنوي للجامعات الحديثة" التي يقل عمرها عن 50 عامًا على مستوى العالم للعام 2019م.
وجاء اسم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني لأول مرة ضمن تصنيف الجامعات الحديثة، لتكون بذلك ثاني أفضل جامعة حديثة في المملكة العربية السعودية، وواحدة من أفضل مئة وخمسين جامعة حديثة في العالم.
ويأتي هذا التصنيف متفرعًا من تصنيف جامعات العالم الصادر في 26 سبتمبر من العام الماضي من نفس المنظمة، والذي ظهرت فيه الجامعة ضمن أفضل مئة جامعة في قارة آسيا، وأفضل خمس مئة جامعة على مستوى العالم.
كما أن الجامعة ومن هذا المنطلق تسعى لتكثيف جهودها للوصول إلى الريادة العالمية في تعليم العلوم الصحية والتميز في البحث العلمي، ورعاية المريض وخدمة المجتمع؛ سعيًا منها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ لتكون بدورها واحدة من أهم خمس جامعات محلية وأفضل 200 جامعة عالمية.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
07:56 PM
التصنيف يرى أنها الثانية محليًّا
نشرت صحيفة التايمز البريطانية للتعليم العالي في نسختها الصادرة بتاريخ 26 يونيو 2019؛ "الترتيب السنوي للجامعات الحديثة" التي يقل عمرها عن 50 عامًا على مستوى العالم للعام 2019م.
وجاء اسم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني لأول مرة ضمن تصنيف الجامعات الحديثة، لتكون بذلك ثاني أفضل جامعة حديثة في المملكة العربية السعودية، وواحدة من أفضل مئة وخمسين جامعة حديثة في العالم.
ويأتي هذا التصنيف متفرعًا من تصنيف جامعات العالم الصادر في 26 سبتمبر من العام الماضي من نفس المنظمة، والذي ظهرت فيه الجامعة ضمن أفضل مئة جامعة في قارة آسيا، وأفضل خمس مئة جامعة على مستوى العالم.
كما أن الجامعة ومن هذا المنطلق تسعى لتكثيف جهودها للوصول إلى الريادة العالمية في تعليم العلوم الصحية والتميز في البحث العلمي، ورعاية المريض وخدمة المجتمع؛ سعيًا منها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ لتكون بدورها واحدة من أهم خمس جامعات محلية وأفضل 200 جامعة عالمية.
، "التايمز": جامعة الملك سعود ضمن أفضل 150 جامعة عالميًّا ،
المصدر : الخليج 365
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