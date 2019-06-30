محمد بن مسعود - الدمام - بقاعة "أحلى مساء" للاحتفالات بعرعر احتفلت عائلة عوض دغيّم السويلمي -رحمه الله- بزواج ابنيهما "خالد" و"محمد"، بقاعة "أحلى مساء" للاحتفالات بعرعر. جاء ذلك، وسط حضور وجهاء وأعيان الحدود الشمالية وأقارب وأصدقاء العريسين. والعريس "خالد" محرر "الخليج 365" بعرعر سابقًا. وتتمنى الصحيفة للعريسين التوفيق والوئام. عائلة "السويلمي" تحتفي بزواج "خالد" و"محمد" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30 احتفلت عائلة عوض دغيّم السويلمي -رحمه الله- بزواج ابنيهما "خالد" و"محمد"، بقاعة "أحلى مساء" للاحتفالات بعرعر. Advertisements جاء ذلك، وسط حضور وجهاء وأعيان الحدود الشمالية وأقارب وأصدقاء العريسين. والعريس "خالد" محرر "الخليج 365" بعرعر سابقًا. وتتمنى الصحيفة للعريسين التوفيق والوئام. 30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 07:46 PM بقاعة "أحلى مساء" للاحتفالات بعرعر بقاعة "أحلى مساء" للاحتفالات بعرعر احتفلت عائلة عوض دغيّم السويلمي -رحمه الله- بزواج ابنيهما "خالد" و"محمد"، بقاعة "أحلى مساء" للاحتفالات بعرعر. جاء ذلك، وسط حضور وجهاء وأعيان الحدود الشمالية وأقارب وأصدقاء العريسين. والعريس "خالد" محرر "الخليج 365" بعرعر سابقًا. وتتمنى الصحيفة للعريسين التوفيق والوئام. ، عائلة "السويلمي" تحتفي بزواج "خالد" و"محمد" ،

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