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فرض الجيش اليمني سيطرته على عدد من المواقع في مديرية باقم عقب مواجهات ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة.
وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش تابعة للواء الثالث حرس حدود، استعادت عددًا من التباب التي كانت تتحصّن بها ميليشيا الحوثي، أسفل جبل النار المطل على مركز مديرية باقم.
وذكر المصدر بحسب الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع "سبتمبر نت"، أن الجيش صدّ هجومًا شنته ميليشيا الحوثي على مواقعه في جبهة الشامية، وأوقع قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا خلال المواجهات.
الجيش اليمني يفرض سيطرته على تحصينات الحوثي بمديرية باقم بصعدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-30
فرض الجيش اليمني سيطرته على عدد من المواقع في مديرية باقم عقب مواجهات ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة.
وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش تابعة للواء الثالث حرس حدود، استعادت عددًا من التباب التي كانت تتحصّن بها ميليشيا الحوثي، أسفل جبل النار المطل على مركز مديرية باقم.
وذكر المصدر بحسب الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع "سبتمبر نت"، أن الجيش صدّ هجومًا شنته ميليشيا الحوثي على مواقعه في جبهة الشامية، وأوقع قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا خلال المواجهات.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
07:25 PM
أوقع قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا خلال المواجهات
فرض الجيش اليمني سيطرته على عدد من المواقع في مديرية باقم عقب مواجهات ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة.
وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش تابعة للواء الثالث حرس حدود، استعادت عددًا من التباب التي كانت تتحصّن بها ميليشيا الحوثي، أسفل جبل النار المطل على مركز مديرية باقم.
وذكر المصدر بحسب الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع "سبتمبر نت"، أن الجيش صدّ هجومًا شنته ميليشيا الحوثي على مواقعه في جبهة الشامية، وأوقع قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا خلال المواجهات.
، الجيش اليمني يفرض سيطرته على تحصينات الحوثي بمديرية باقم بصعدة ،
المصدر : الخليج 365
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