

عدن 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

شنت وحدات من الجيش اليمني هجمات مدفعية استهدفت تعزيزات وتحركات لميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران في عدة مديريات بشمال محافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وأوضح مصدر عسكري: إن الهجمات طالت تحركات للميليشيا الانقلابية في قرية بني هلال ووادي الشعاب وبني علي جنوب مديرية حرض، مشيراً إلى أن الجيش اليمني استهدف بهجمات أخرى تحركات للحوثيين في قرية برمان ومزارع الجر بمديرية عبس وشعب الدَّوش وجبل الحصن بمديرية مستبأ.

وذكر المصدر في تصريح " لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية " أن القصف المدفعي أسفر عن تدمير معدات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين كما سقط قتلى وجرحى من عناصرهم في تلك الهجمات.

من جانب آخر، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم غارة جوية دمرت عربة عسكرية للحوثيين جنوب مزارع الجر الواقعة جنوب غرب مديرية عبس .

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19:19ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قتلى وجرحى حوثيين وتدمير آليات تابعة لهم في هجمات مدفعية في ثلاث مديريات بمحافظة حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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