السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مدينتي الرياض والدمام



الرياض 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة الرياض صباح اليوم , تقديم خدماتها للرجال والنساء في عدد من الجهات الحكومية , وذلك في إطار تفعيل مبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وقامت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمدينة الرياض اليوم ولمدة أربعة أيام بتقديم خدماتها للرجال في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة ) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللنساء في مقر وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية .

كما بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بالمنطقة الشرقية صباح اليوم بتقديم خدماتها في هيئة الرقابة والتحقيق وأمانة المنطقة الشرقية , وذلك في إطار تفعيل مبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وقامت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمدينة الدمام اليوم ولمدة يوم واحد بتقديم خدماتها للرجال في هيئة الرقابة والتحقيق، فيما تقوم بتقديم الخدمة في أمانة المنطقة الشرقية للرجال يوم الثلاثاء القادم ولمدة يومين.

وتأتي هذه الزيارات في إطار مبادرة "نأتي إليك" الموجهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة وخدمتهم في أماكن تواجدهم والتي تهدف الى تيسير إنهاء اجراءات المواطنين والمواطنات الراغبين في الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية المتنقلة.

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19:13ت م

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