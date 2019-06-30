السعودية اليوم / سبعة أسرى فلسطينيون في سجون قوات الاحتلال الإسرائيلية يواصلون إضرابهم عن الطعام



رام الله 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

يواصل سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري معظمهم من محافظة الخليل.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم، أن الأسرى المضربين عن الطعام من محافظة رام الله، ومحافظة جنين، ومحافظة الخليل، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ سبعة أيام، رفضًا لاعتقالهم الإداري.

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18:46ت م

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